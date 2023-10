TCE aceita denúncia que pede suspensão do show de Zé Vaqueiro em Manacapuru; cachê de R$ 490 mil

Manaus/AM - O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Érico Desterro, acatou denúncia que pede a suspensão do show do cantor Zé Vaqueiro em Manacapuru, contratado pela prefeitura por R$ 490 mil.

A denúncia foi apresentada pelo procurador Roberto Krichanã da Silva, do Ministério Público de Contas (MPC-AM). Ele aponta vícios na contratação assinada pelo prefeito de Manacapuru, Beto D'Ângelo (Republicanos).

O principal motivo para apresentação da denúncia é a situação de emergência no Amazonas, por conta da seca severa nos rios, cenário que também afeta Manacapuru e que deveria ser prioridade do município a assistência à população afetada. Por isso, Roberto Krichanã solicitou a concessão de Medida Cautelar para suspensão do show.

"Assim, ao fim, considerando o vultoso dispêndio no montante de R$ 490.000,00 em detrimento de ações frente às demandas coletivas provocadas pela vazante, requer o conhecimento e procedência da Representação", sustenta Krichanã.

A cautelar ainda será analisada pelo relator das contas de Manacapuru, conselheiro Mário de Mello, conforme decisão do presidente da Corte de Contas.

A contratação do cantor Zé Vaqueiro foi assinada pelo prefeito no dia 22 de setembro. A apresentação está prevista para ser realizada no próximo dia 14 de outubro, na 1ª Feira Agropecuária de Manacapuru.