Tabatinga zera internações por Covid-19

Manaus/AM - O município de Tabatinga, no interior do Amazonas, zerou nesta quinta-feira (06), as internações de pacientes com covid-19 nas unidades de saúde do município.

De acordo com os dados divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Tabatinga registra o maior número de mortes pela doença no alto do Solimões, ao todo, a cidade contabilizou 123 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia.

Além disso, foram aplicadas 21.349 doses de vacina contra Covid-19, entre primeira e segunda dose, no município.