Tabatinga anuncia vacinação de pessoas de 25 a 29 anos após zerar novos casos de Covid

Manaus/AM - Pessoas de 25 a 29 anos sem comorbidades serão vacinadas contra Covid-19, a partir deste sábado (19), no município de Tabatinga, no interior do Amazonas. O anúncio foi feito pelo prefeito Saul Bemerguy após a cidade não registrar, em 24h, novos casos da doença, segundo levantamento da Secretaria Municipal de Saúde.

“Não temos pacientes nem na UPA nem no Hospital de Guarnição. Além disto, nas últimas 24 horas não registramos nenhum novo paciente infectado com Covid-19 e isso é uma vitória muito grande”, disse o prefeito de Tabatinga, Saul Bemerguy.

Um dos destaques do município é o ritmo de vacinação. No início da semana foi anunciada vacinação de pessoas entre 30 e 49 anos. Até este sábado (19), 6 mil pessoas são esperadas para se vacinarem no prédio da Maçonaria, na Escola Estadual Raimundo Carvalho ou no prédio da Universidade Estadual do Amazonas (UEA), das 8h às 16h. Ampliando o plano de vacinação, também inicia neste sábado e domingo (20) a imunização para pessoas de 25 a 29 anos sem comorbidades, que poderão receber a dose da vacina na Maçonaria, na Escola Estadual Raimundo Carvalho e na Escola GM3.

Atualmente, a cidade contabiliza 3.297 infectados, 3.292 recuperados e 124 óbitos. O prefeito reforçou a importância de manter os protocolos de saúde contra a doença. “É preciso que cada um faça sua parte, usando álcool em gel, mantendo o distanciamento e usando máscara. Só assim vamos sair dessa pandemia mais rápido possível”, finalizou o prefeito.