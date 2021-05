Suspeito é arrastado até delegacia, mas porta estava fechada no Amazonas

Já nesta sexta-feira (7), Edinei foi conduzido ao hospital do município onde foi feito o exame de corpo de delito. As investigações estão em andamento e os envolvidos serão ouvidos na delegacia. Após os procedimentos cabíveis, o mesmo permanecerá na carceragem da DIP, à disposição da Justiça.

Ainda de acordo com a DIP, as ocorrências de furto em nome de Edinei já são recorrentes. Ele foi preso em flagrante em setembro de 2020 por furto qualificado e posse ilegal de arma de fogo, e após cumprir pena foi posto em liberdade, mas voltou a praticar o crime.

De acordo com informações da 78ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Codajás, por volta das 23h, uma guarnição da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) se deparou com um grupo de pessoas que segurava Edinei. Ele estava com os pés e as mãos amarrados e apresentava vários hematomas pelo corpo.

Suspeito de praticar roubos, um homem identificado como Edinei Dantas de Almeida, conhecido como ‘Cara de Paca’, foi amarrado e arrastado por populares revoltados até a delegacia de Codajás, no interior do Amazonas. O caso ocorreu na noite dessa quinta-feira (6).

