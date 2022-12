Suspeito de ordenar mortes de Bruno e Dom, Colômbia volta a ser preso no Amazonas

Manaus/AM - Rubens Villar Coelho, vulgo "Colômbia", suspeito de ser o mandante dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, solto após pagar fiança de R$ 15 mil, em outubro deste ano, voltou a ser preso nesta terça-feira (20), pela Polícia Federal (PF).

De acordo com a PF, a prisão de Colômbia foi decretada novamente no último sábado (17), pela Justiça Federal de Tabatinga, pois o réu havia descumprido as condições impostas para a sua liberdade provisória.

O juiz Fabiano Verli informou na decisão ter em mãos uma certidão atestando que em 6 de dezembro, um oficial de Justiça procurou por Colômbia, para citá-lo e não conseguiu. A suposta dona do imóvel informou que ele não morava no local, que serviu de base para a soltura. Ainda de acordo com a decisão, não há notícia do uso de tornozeleira eletrônica de rastreamento, pois a liberdade provisória de Colômbia só foi concedida sob a condição do uso de aparelho.