Suspeito de matar amante da esposa após descobrir 'chifre' é preso em Manaus

Manaus/AM - Frank Ramos da Silva, de 41 anos, foi preso nesta quinta-feira (24), apontado como autor do homicídio de Valdenei Cardoso Mota, que tinha 32 anos. A prisão ocorreu na orla do Amarelinho, bairro Educandos, zona sul de Manaus.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu no sábado (19), naquele município. As investigações apontaram que o homicídio foi por motivo torpe, após o autor ter descoberto uma suposta traição de sua esposa com a vítima.

“Na ocasião do delito, Valdenei estava manobrando sua motocicleta, quando foi surpreendido por Frank, que efetuou vários disparos de arma de fogo nas suas costas. Ele não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Já o autor fugiu”, informaram.

As investigações iniciaram logo após a ação criminosa, e foi representada à Justiça pela prisão preventiva de Frank, e a ordem judicial foi decretada. No entanto, a equipe investigativa constatou que ele havia mudado de endereço e passado a morar em um bairro de difícil acesso.

Nesta quinta-feira, a DIP de Itacoatiara tomou conhecimento do paradeiro do indivíduo que já estava em Manaus, e pediu apoio dos policiais do 2° DIP e Deflu, que realizaram a prisão.

O infrator já respondia na Justiça pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas.