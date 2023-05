Suspeito de estuprar criança a caminho da escola volta a ser preso no Amazonas

O réu havia sido preso em flagrante pelo estupro da criança, abordada por ele enquanto caminhava em direção à escola. Mesmo já sendo investigado por outros estupros praticados em Manaus, o réu obteve o benefício da liberdade provisória e, com o recurso e a medida cautelar, o Ministério Público conseguiu a prisão preventiva do acusado.

Manaus/AM - Um suspeito de estuprar uma criança de 12 anos em Itacoatiara voltou à prisão após o Ministério Público do Amazonas (MPAM), obter efeito suspensivo, em recurso interposto junto ao Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.