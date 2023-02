Supermercado Rodrigues é alvo do MPAM por suposta venda de produtos impróprios ao consumo

Manaus/AM - A empresa Supermercado Rodrigues está sendo alvo de inquérito civil aberto pelo Ministério Pública do Amazonas (MPAM) para apurar suposta prática abusiva na venda de produtos impróprios ao consumo. A investigação foi determinada pela promotora Sheyla Santos.

De acordo com o MPAM são considerados impróprios para o consumo produtos “cujos prazos de validade estejam vencidos; os deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação; e também aqueles que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam”.

A portaria de abertura do inquérito foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do MPAM de terça-feira (14).