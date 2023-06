Atack deve indenizar cliente que teve moto furtada de estacionamento em Manaus

A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. Com base na súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, o Juiz Francisco Soares de Souza, do 11º Juizado Cível, condenou o Supermercados Atack a indenizar o autor por um furto de uma motocicleta, no valor aproximado de R$ 5 mil, correspondente ao ano de 2019. O Atack findou, mesmo depois da sentença, realizando um acordo que é submetido a exame judicial. Leia mais em Amazonas Direito.

