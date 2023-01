Suframa segue sem comando e Alckmin anuncia visita a Manaus

Manaus/AM - A Suframa está há 18 dias sem comando desde a saída do ex-superintendente Algacir Polsin. O Governo Lula ainda não definiu nome do novo superintendente e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, anunciou que deve realizar visita a Manaus para discutir com empresários os rumos para a Zona Franca de Manaus (ZFM).

