Suframa faz adesão à gestão estratégica do TransformaGov

Manaus/AM - A Suframa aderiu, nesta quarta-feira, dia 16, à Rede de Gestão Estratégica e Transformação do Estado (TransformaGov), com a assinatura, por meio do Sistema Eletrônico de Informações do Plano de Gestão Estratégica e Transformação Institucional (PGT).

O TransformaGov é um programa do governo federal, instituído pelo Decreto 10.382/2020, com o objetivo de avaliar e modernizar a gestão estratégica dos órgãos integrantes da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

A assinatura ocorreu por meio de videoconferência que contou com a participação do superintendente da Suframa, Algacir Polsin, do secretário especial adjunto de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Gleisson Rubin, entre outras autoridades.

O TransformaGov propõe medidas de eficiência em quatro conjuntos de ações: governança e gestão estratégica; processos de trabalho; gestão de pessoal e estruturas organizacionais. O PGT da Suframa contém 27 ações com objetivos, produtos e entregas previstas. As ações pactuadas serão acompanhadas mensalmente pelas equipes diretamente envolvidas no programa e a cada três meses pela gestão do TransformaGov e da autarquia.

Polsin ressaltou a importância da adesão da Suframa ao TransformaGov, que já passa por processos de melhorias internas. “Esse é um compromisso da Autarquia em melhorar a gestão. Internamente já estão acontecendo uma série de ações para as melhorias dos nossos sistemas, mas é muito importante que isso ocorra de maneira conjugada com o governo federal e o TransformaGov entra nessa sintonia com as ações já alinhadas na Suframa”, explicou