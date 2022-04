Suframa debate efeitos positivos da política de inovação para a Amazônia

“A importância das patentes para impulsionar a inovação na Amazônia” e “Desmistificando o acesso aos investimentos em P&D&I” foram as duas palestras que marcaram a abertura, hoje (25), do seminário denominado “Suframa Conecta”, destinado a discutir os efeitos positivos da Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) para a Amazônia.

Realizado no auditório da Autarquia e transmitido pelo canal da Suframa no Youtube (youtube.com/suframanews), o evento vai até amanhã (26) e conta com a participação de especialistas, empreendedores e representantes do ecossistema de inovação na Amazônia

O primeiro tema foi apresentado pelo pesquisador do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), Rodrigo Danielli, enquanto a segunda palestra foi proferida pelo coordenador de Articulação Tecnológica da Suframa, Ygor Aroucha.

O seminário tem como objetivo divulgar os resultados benéficos dos investimentos em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) no processo de indução do desenvolvimento na região.

O superintendente da Suframa, Algacir Polsin, destacou o êxito socioeconômico do modelo Zona Franca de Manaus (ZFM) e lembrou a preocupação incessante da autarquia de distribuir de forma mais ampla a riqueza

gerada na ZFM para outras localidades além da capital do Amazonas.

Polsin afirmou também que o aproveitamento estratégico dos recursos da Lei de Informática da ZFM pode ser uma alternativa para a superação desse desafio e para a criação de emprego e renda com propósito de melhorar a qualidade de vida da população local.

“Além de sabermos transformar pesquisa em nota fiscal, também temos que avançar na conexão da inovação com a bioeconomia. Sabermos aproveitar nosso diferencial, que é a matéria prima-regional. A Suframa, da sua parte, tem promovido ações como mudanças em marcos regulatórios para melhorar o ambiente de negócios e incrementar a atração de bioindústrias e agroindústrias para a região”, ressaltou.

Dirigentes e representantes das secretarias estaduais ligadas à Ciência e Tecnologia de Amazonas (Luiz Herval, Sedecti-AM), Amapá (Rafael Pontes, Setec-AP), Acre (Assurbanipal Mesquita, Seict-AC) e Roraima (Emerson Baú, Seadi-RR) também se pronunciaram abordando as principais ações que estão sendo realizadas em prol da inovação em seus respectivos Estados.

Amanhã, no segundo dia do “Suframa Conecta” haverá palestras na parte da manhã e da tarde com temas voltados para mecanismos de expansão de projetos em tecnologia e inovação na Amazônia.

As atividades contarão com a participação de atores relevantes relacionados à temática, incluindo profissionais de instituições coordenadoras dos programas prioritários de Bioeconomia, Indústria 4.0 e Empreendedorismo Inovador vinculados ao Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia (Capda). Serão abordados assuntos como sistemas inovadores locais, processos inovativos vislumbrados pelos programas prioritários e cases de empreendimentos para interiorização de PD&I, bem como temas técnicos sobre a Lei de Informática da ZFM.