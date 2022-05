Sucesso de público, ‘O Menino Maluquinho’ abre nova sessão no Teatro Amazon

Manaus/AM - Foi com uma panela na cabeça e muita imaginação que a ópera do “O Menino Maluquinho” lotou as três sessões programadas para o 24º Festival Amazonas de Ópera. Para atender ao público, uma nova sessão, na próxima segunda-feira (30), às 19h, foi aberta e já está com ingressos disponíveis na bilheteria do Teatro Amazonas e no site www.bilheteriadigital.com.

O clássico infantil de Ziraldo, encenado por artistas amazonenses, traz a mensagem do livro “O Menino Maluquinho” (1980), em uma adaptação contemporânea para o palco, escrita em forma de ópera pelo brasileiro Ernani Aguiar. O escritor vai estar presente no sábado (28/5), para assistir a terceira apresentação, que já está com ingressos esgotados.

Colorido, rico em detalhes. Características priorizadas pela figurinista da ópera, Melissa Maia. Um total de 200 figurinos foram criados pela amazonense, que utilizou 80% de tecidos recicláveis. Os figurinos foram confeccionados por 50 profissionais, entre os quais, costureiras, aderecistas e modelistas da Central de Técnica de Produção (CTP), gerenciada pela Secretaria de Estado Cultura e Economia Criativa.