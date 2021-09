STJ forma maioria e torna réu governador do Amazonas por crime de peculato

Votaram por manter a totalidade no voto do relator os ministros: Nancy Andrighi, Laurita Vaz, João Otávio de Noronha, Maria Thereza de Assis Moura, Heman Benjamin, Jorge Mussi, Luís Felipe Salomão e Benedito Gonçalves.

Após o relator, Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão ter votado por aceitar a denúncia do Ministério Público Federal, os ministros que compõem a corte especial do STJ votaram por seguir o relator e aceitar a denúncia. Wilson Lima, o vice-governador Carlos Almeida e mais 12 pessoas, entre elas ex-funcionários da saúde do estado e empresários, tornam-se réus no processo.

Manaus/AM - O STJ formou maioria para tornar o governador do Amazonas, Wilson Lima, réu por crime de peculato. O governador é acusado de superfaturamento na compra de respiradores durante o início da pandemia da Covid-19 no Estado.

