STJ coloca em pauta processo que envolve compra de respiradores no Amazonas

As audiências serão realizadas entre 28 de junho e 1º de julho, no formato presencial e por videoconferência.

Manaus/AM - O ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), marcou para junho e julho a audiência para ouvir os envolvidos na Operação Sangria, que investiga a compra de respiradores no Amazonas durante a pandemia da covid-19.

