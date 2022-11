STF volta a julgar hoje caso do esquema de ‘rachadinha’ de Silas Câmara

Manaus/AM - O Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quinta-feira (10) o julgamento do caso de “rachadinha” no gabinete do deputado federal Silas Câmara (Republicanos). Na semana passada, o STF iniciou a análise da denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF).

O relator do processo, o ministro Luís Roberto Barroso, já proferiu seu voto para condenar o parlamentar do Amazonas há cinco anos e três meses de prisão e perda do mandato.

O MPF é o autor da denúncia contra Silas, que teria desviado parte dos valores destinados ao pagamento dos salários de assessores, entre janeiro de 2000 a dezembro de 2001, prática conhecida como “rachadinha”.

Pauta

A pauta de julgamentos do Plenário do Supremo Tribunal Federal traz para a sessão desta quinta-feira, a partir das 14 horas, processos remanescentes da sessão de ontem. Também estão pautadas a continuidade do julgamento da Ação Penal (AP) 864, contra o deputado federal Silas Câmara e as ações que questionam a Lei de Benefícios da Previdência Social (Lei 8.213/1991).

A sessão pode ser acompanhada ao vivo pela TV Justiça, pela Rádio Justiça e pelo canal do STF no YouTube. Confira, abaixo, o resumo dos processos pautados para julgamento.