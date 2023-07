STF tem 3 a 2 contra pensão vitalícia de governadores do Amazonas

A concessão da pensão vitalícia no Amazonas é discutida no Supremo desde setembro de 2020 e atualmente é paga apenas para o ex-governador José Melo. O também ex-governador Amazonino Mendes, que faleceu em fevereiro deste ano, recebeu o benefício até o seu último mês de vida. Omar Aziz e Eduardo Braga não recebem por exercerem mandato de senador.

Com o voto dos ministros, o placar está 3x2 para a suspensão do benefício. A ministra Cármen Lúcia, votou pelo fim da regalia, no julgamento ocorrido em outubro do ano passado, e teve voto seguido por Alexandre de Moraes. O ministro Luiz Fux também votou contra a pensão nesta terça (4).

Manaus/AM - O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), e Edson Fachin, votaram nesta terça-feira (4), pela manutenção de norma que garantiu pensão vitalícia a ex-governadores do Amazonas. O ministro Dias Toffoli pediu vista e o julgamento foi suspenso.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.