STF mantém decisão que obriga governo a garantir oxigênio a Manaus

Individualmente, no dia 15 de janeiro, Lewandowski liberou uma liminar para obrigar o governo federal a tomar as providências necessárias para combater a crise na capital do Amazonas. O ministro ainda reforçou que a responsabilidade do governo federal é de coordenar o sistema de saúde, o que inclui tomar ações de vigilância sanitária, por exemplo, em junto aos governos locais.

Segundo um site do sistema Globo, cinco ministros acompanharam o voto no ministro Ricardo Lewandowski, foram eles Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Marco Aurélio Mello, Edson Fachin e Nunes Marques. O julgamento deve acabar ainda hoje.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.