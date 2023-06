Startups terão contato com representantes de Portugal em Conferência no Amazonas

Manaus/AM - A 1° Conferência Internacional de Políticas Públicas e Ciência de Dados do Amazonas, que acontecerá em Manaus e no município de terá o Arena Business and International Connections para Startups terem contato direto com o Governo de Portugal.

"O objetivo do Arena Business é que as Startups façam conexões com o Governo Central de Portugal, por meio da conferência. Se a sua startup tem interesse em internacionalizar para a Europa, esta é a grande oportunidade", disse Neibe Araújo, organizador do evento.

Inédito no estado do Amazonas, a conferência acontecerá entre os dias 19 a 21 de junho (Vasco Vasques) e 22 a 23 de junho (Ufam de Itacoatiara) com debates sobre políticas sociais e econômicas, ambientais e territoriais que marcam o contexto atual, visando promover o intercâmbio entre vários países.

O encontro será realizado no Centro de Convenções do Amazonas - Vasco Vasques, na avenida Constantino Nery, zona Centro-Sul de Manaus, e no município de Itacoatiara Campus da Ufam, onde vai unir acadêmicos, investigadores, lideranças empresariais e políticas do Amazonas e Portugal, proporcionando a troca de experiências e debates sobre políticas públicas e ciência de dados.

O evento vai contar com especialistas de Portugal, Brasil, Inglaterra e Estados Unidos da América, que irão participar de seminários, workshops e painéis temáticos. Entre os principais nomes da conferência estão o professor João Lourenço Marques (Portugal), Dr. Eduardo Anselmo de Castro (Portugal), Dra. Beatriz Maria Eckert Hoff (Brasil), Dr. Tomás Lopes Cavalheiro Ponce Dentinho (Portugal), Dr. Carlos Roberto Azzoni (Brasil), PhD Tapabrata (Taps) Maiti (EUA), PhD Arnab Bhattacharjee (Reino Unido) e Dr. André Carlos Ponce de Leon Ferreira Carvalho (Brasil).

Iniciativa de Pesquisadores

De caráter internacional e vertente interdisciplinar, o evento é uma iniciativa conjunta de pesquisadores da Universidade de Aveiro – Portugal e Universidade Federal do Amazonas (Ufam), contando com o apoio do Governo do Amazonas por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) e Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), através do Secretário-Geral, deputado estadual João Luiz (Republicanos).

Saiba onde se inscrever

Para participar da 1° Conferência Internacional de Políticas Públicas e Ciência de Dados do Amazonas, no Vasco Vasques basta acessar o link: https://eventos.galoa.com.br/cippcdam-2023/calendar/2023-06-19.