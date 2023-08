SSP ganha primeira capitã piloto no quadro de operações aéreas no Amazonas

Manaus/AM - A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) vai ganhar no quadro de pilotos do Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA) sua primeira capitã piloto. Taylla Toledano está na reta final do curso, que irá capacitá-la para pilotar as aeronaves do DIOA.

A capitã Taylla está no processo de instrução para se tornar piloto efetiva no Departamento. A prova para avaliação do desempenho da capitã será realizada em pouco mais de um mês, em Manaus.

Quando ela estiver pronta, alcançar o número mínimo de horas, será submetida a um cheque. Um ‘checador’ da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) virá ao Amazonas efetuar uma prova teórica e uma prova prática de pilotagem.

Representação da conquista

A capitã Taylla Toledano está lotada no DIOA há cerca de um ano e no efetivo da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), há quase dez anos. Ela agradeceu a oportunidade dada pelo DIOA e descreveu com orgulho essa nova missão tipificada por ela como ‘desafiadora e envolvente’.

“Acreditamos que o tempo já comprovou a possível assimetria do homem e da mulher no ambiente aeronáutico. Fica a mensagem de estímulo e encorajamento ao acesso de mulheres no mundo da aviação. Pois hoje e sempre serão dias para ser inabalável”, afirmou.