SSP assina Plano Tático Integrado para a Operação Enem 2023 no Amazonas

Manaus/AM - Para definir a atuação dos órgãos federais, estaduais e municipais durante as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM), assinou nesta terça-feira (31), um Plano Tático Integrado (PTI). A assinatura foi realizada durante reunião, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), localizado na Avenida André Araújo, bairro Petrópolis, zona sul de Manaus.

As provas do Enem serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. No Amazonas, o certame será realizado em 56 municípios, e contará com a participação de mais de 90 mil inscritos.

O chefe do Departamento de Planejamento Integrado da Seagi, tenente-coronel Alisson Botelho, explicou que o Sistema Integrado de Comando e Controle (SICC) atuará presencialmente para garantir a segurança nos locais de provas. Assim como nas edições anteriores, o Enem 2023 contará com a escolta das provas, desde a chegada ao Estado até a entrega nos locais de realização, passando pelos centros de armazenagem e distribuição.

A ativação do SICC está prevista para ocorrer às 8h com acompanhamento em tempo real do andamento do exame.