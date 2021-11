SPA procura família de paciente internado em Manaus

Manaus/AM - O serviço social do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) São Raimundo pede ajuda para encontrar os familiares de um paciente que está na unidade e não possui documentos de identificação. O homem deu entrada no SPA no dia 10 de novembro, levado por uma moradora, após perceber que ele estava há três dias vivendo na praça Ismael Benigno, no São Raimundo.

Na unidade, o homem se identificou com Salim de Brito Paiva, disse que tinha 45 anos e que morou no bairro Compensa, zona oeste da capital, porém não lembra o nome dos familiares e nem sabe confirmar a data de nascimento.

Apesar de apresentar bom estado de saúde, a equipe médica e de enfermagem do SPA verificou que o homem está desorientado, possui dificuldade na fala, o que torna difícil a comunicação.

A unidade pede a quem tiver alguma informação que ajude na localização da família do paciente, que entre em contato nos telefones (92) 3672-3254 e 3672-3250 ou procure o Serviço Social do SPA, localizado na Praça Ismael Benigno, 155, no São Raimundo, zona oeste de Manaus.