"Sombra", chefe de facção é preso com submetralhadora e arsenal em Manaus

A festa estava ocorrendo dentro de uma casa na rua Olinda e a polícia chegou ao endereço após receber denúncias anônimas de que o suspeito estava no local com outros comparsas, também armados.

Manaus/AM – Um dos chefes de uma facção criminosa Gelson Ramos da Silva, 40, conhecido como “Sombra”, foi preso com um verdadeiro arsenal escondido dentro de um carro durante uma festa ocorrida no bairro Redenção, na zona centro-oeste, na noite desse domingo (9).

