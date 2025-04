Solenidade celebra o Dia do Exército no Comando Militar em Manaus

Manaus/AM - Em comemoração ao Dia do Exército Brasileiro, celebrado em 19 de abril, o Comando Militar da Amazônia (CMA) realizou solenidade militar nesta quarta-feira (16), às 19h, no pátio General Rodrigo Otávio, do 2º Grupamento de Engenharia, localizado na avenida Coronel Teixeira, Zona Oeste de Manaus.



A cerimônia integra as comemorações pelos 377 anos de existência do Exército Brasileiro, reverenciando a origem nas Batalhas dos Guararapes, em 1648, quando brasileiros de diferentes etnias e regiões se uniram na luta pela integridade do território nacional. Nesta ocasião, serão prestadas homenagens a personalidades civis e militares e a tradicional formatura com desfile da tropa.



Durante a solenidade, algumas personalidades do Amazonas receberam a medalha do Exército Brasileiro, entre elas, o coronel Fabiano Machado Bó e o empresário Antônio Azevedo, fundador da loja TV Lar.