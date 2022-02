Soldador do Boi Caprichoso desaparece durante trabalho em São Paulo

O amazonense Francinaldo Pio de Araújo, de 33 anos, soldador do Boi Caprichoso, está desaparecido em São Paulo desde o último dia 23 de fevereiro, quando saiu no intervalo do trabalho em uma escola de samba, para comprar uma refeição.

A esposa de Francinaldo tem utilizado as redes sociais do artista para informar que está sem notícias sobre o paradeiro dele há quase uma semana.

O perfil do Boi Caprichoso no Instagram reforçou os contatos de São Paulo e do Amazonas para repassar informações sobre o soldador. Os telefones são (11) 95218-7589 e (92) 99132 -5640.

Ele estava trabalhando como soldador nos preparativos para o Carnaval pela Escola de Samba Gaviões da Fiel.