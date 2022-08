Sobe para 9 o número de casos confirmados de varíola dos macacos no Amazonas

Manaus/AM - Sobe para 9 o número de casos confirmados de varíola dos macacos (Monkeypox), no Amazonas, conforme a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP). Já são 32 notificações, sendo 13 casos descartados e 10 suspeitos com a doença.

Os casos estão sendo acompanhados pela equipe de Vigilância em Saúde do Amazonas e pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Manaus (Cievs-Manaus).

A FVS-RCP destaca que toda a rede de saúde, incluindo unidades privadas e públicas, da capital e interior, está orientada para realizar atendimento de casos suspeitos de Monkeypox.

Orientações para a população

O comunicado de risco nº 12/2022 traz informações para a população sobre como se prevenir contra a Monkeypox:

– evitar parcerias sexuais anônimas;

– no caso do aparecimento de lesões características de Monkeypox, ou diagnóstico confirmado, comunicar as suas parcerias sexuais dos últimos 21 dias, para realização de autoexame;

– os casos suspeitos de Monkeypox devem utilizar máscara e roupas cobrindo as lesões;

– higienizar as mãos frequentemente;

– não compartilhar alimentos, objetos de uso pessoal, talheres, roupas ou roupas de cama;

– buscar um serviço de saúde nos casos de aparecimento de lesões (bolhas) ou feridas.