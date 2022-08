Sobe para 42 o número de casos de Doença da Urina Preta no Amazonas

A Doença da Urina Preta ou doença de Haff, é uma síndrome que causa a rabdomiólise, com início súbito de rigidez e dores musculares. Além disso, o infectado pode ficar com a urina na cor preta.

De acordo com os dados, 33 pessoas diagnosticadas com a doença são de Itacoatiara. Também há casos em Itapiranga (2), Manacapuru (2) e Manaus (2), Parintins (1), São Sebastião do Uatumã (1) e Tabatinga (1).

