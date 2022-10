Sobe para 208 casos de varíola dos macacos no Amazonas

Tratam-se de 05 pessoas do sexo masculino e 01 do sexo feminino, na faixa etária de 24 a 44 anos, residentes em Manaus.

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas(FVS), registrou nesta quinta-feira (27), mais casos de infectados por varíola dos macacos no estado, subindo para 208 casos confirmados; 244 casos descartados e 69 casos suspeitos estão aguardando o resultado de exames, dois casos detectáveis encontram-se hospitalizados, devido às dores nas lesões.

