Sobe para 19 o número de miniusinas de oxigênio no interior do Amazonas

Manaus/AM - Os municípios de Urucará e Apuí receberam a instalação de miniusinas de oxigênio, ampliando para 19 o número de cidades com esse tipo de tecnologia disponível. Com 37 equipamentos em operação, a produção diária já chega a 18.024 metros cúbicos, sendo 52%, de acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).

A estratégia de implantar os equipamentos no Estado foi traçada após o aumento súbito de internações, em janeiro, de pacientes com Covid-19 no Amazonas, o que gerou escassez do produto.

Paralelo à instalação de equipamentos, a SES está concluindo, nos próximos dias, o processo de homologação da compra de seis usinas de oxigênio para hospitais do interior do Amazonas. Serão contemplados com os equipamentos os municípios de Manicoré, Iranduba, São Paulo de Olivença, Ipixuna, Uarini e Novo Airão que não precisarão mais do envio de cilindros de Manaus.

A meta do Governo do Estado é chegar a 75 equipamentos em funcionamento, sendo que 29 deles estão em processo de aquisição pela SES, e os demais, foram providenciados pelas prefeituras ou doados por movimentos sociais e instituições diversas, como é o caso do Hospital Sírio Libanês, da Fundação Itaú, do Ministério da Saúde (MS), entre outras.