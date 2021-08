Sobe para 19 número de casos da doença da urina preta no Amazonas

De acordo com a coordenadora do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS/FVS-RCP), Liane Souza, entre os envolvidos no surto, sete pacientes seguem internados no Hospital Regional José Mendes, em Itacoatiara. “Estivemos realizando a visita aos pacientes hospitalizados e acompanhando o estado de saúde deles. Em Manaus permanece um paciente internado na FMT-HVD”, aponta Liane.

Manaus/AM - Subiu para 19 o número de casos suspeitos de rabdomiólise, conhecido como doença da urina preta, em Itacoatiara, interior do Amazonas. Os dados foram divulgados, nesta quinta-feira (26), pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP).

