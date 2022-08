Sobe para 16 o número de casos de varíola dos macacos no Amazonas

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) confirmou, nessa quarta-feira (24), o 16º caso de varíola dos macacos no estado, de acordo com divulgação de Informe Epidemiológico.

A última confirmação de caso da doença havia sido notificada na quinta-feira (18) da semana passada, quando o Amazonas saltou de 9 para 15 casos.

Agora o cenário da varíola dos macacos no estado é de 57 notificações, com 16 casos confirmados, 25 descartados e 16 suspeitos.

Das 16 pessoas infectadas pela doença no estado, 15 são homens com idade entre 20 a 40 anos, com a maioria dos casos sendo registrados em Manaus e apenas um em Parintins.