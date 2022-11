Sistema de Monitoramento Geoespacial do Ipaam é destaque na COP27

Manaus/AM - O Sistema de Monitoramento Geoespacial utilizado pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) é destaque na revista oficial da Conferência Mundial do Clima (COP-27), que acontece em Sharm El Sheikh, no Egito. A COP-27, que iniciou na segunda-feira (07) e vai até o dia 18, debate a adaptação climática, a mitigação dos gases do efeito estufa, o impacto climático na questão financeira e a colaboração para conter o aquecimento global.

A inovação tecnológica é parte do Centro de Monitoramento Ambiental e Áreas Protegidas (CMAAP) do Ipaam, inaugurado em novembro do ano passado e foi mencionado como case de sucesso no painel da empresa na COP-27, com o tema “Data Driven Decision: Public Policy Framework”, apresentado pelo CEO Luiz Marchiori, na manhã desta quinta-feira (10).

O sistema de monitoramento tem como principal objetivo aprimorar o trabalho de controle a partir de dez dashboards (painéis visuais de informações) que disponibilizam dados diários de desmatamento e focos de queimadas em cada município do Amazonas. Assim, as equipes de fiscalização do Ipaam podem efetuar as medidas de contenção com mais eficiência e rapidez.

Alertas

Desde a sua inauguração, no final de 2021, o Sistema de Monitoramento Geoespacial do CMAAP do Ipaam, já registrou 3.221 alertas, dos quais 1.192 foram identificados e se tornaram alvo de operação de fiscalização, e 2.029 se encontram em análise.