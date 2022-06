Sinetram é proibido de entregar sistema de bilhetagem a concorrente da desenvolvedora no AM

A Meson alegou ter sido alvo de “violação dos direitos de propriedade intelectual” por parte do Sinetram. Ainda de acordo com a empresa, o sistema é de propriedade dela, mas foi "raptado" indevidamente pelo Sinetram, que o entregou para a empresa Prodata.

Manaus/AM - A juíza Maria Eunice Torres do Nascimento, da Comarca de Manaus, proibiu na quarta-feira (15), o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram), de entregar o sistema de bilhetagem eletrônica desenvolvido pela Meson Amazônia para uma empresa concorrente.

