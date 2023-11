Sinésio sai em defesa de Flávio Dino sobre polêmica com mulher de 'Tio Patinhas'

O deputado também disse que Flávio Dino é um dos nomes mais respeitados do país e é totalmente qualificado para ocupar outra função, se referindo a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), no lugar de Rosa Weber.

Em discurso na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), nesta terça-feira (14), Sinésio disse que "associar o ministro com o crime organizado é totalmente covarde, absurdo e desrespeitoso".

Manaus/AM - O deputado estadual Sinésio Campos (PT) defendeu o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, após a repercussão negativa de uma reunião entre a esposa de um líder de facção criminosa do Amazonas (mulher de Tio Patinhas) e integrantes do órgão.

