Sine Manaus oferta 430 vagas de emprego nesta terça-feira

Manaus/AM- O Sine Manaus, oferta 430 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta terça-feira, 29/4, de 8h às 14h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

20 vagas - Auxiliar de Produção

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter curso de TBO e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - preparar materiais para alimentação de linhas de produção; organizar a área de serviço; abastecer linhas de produção; alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

4 vagas - Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - auxiliar na instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e ventilação; montar tubulações, avaliar o dimensionamento de locais para instalação de equipamento e realizar testes finais nos equipamentos.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

5 vagas - Operador de Produção Multifuncional - vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - não residir nos bairros ou conjuntos: Armando Mendes, Vila da Felicidade (Ceasa), Mauazinho, Parque Mauá, Jardim Mauá, Colônia Antônio Aleixo, Residencial Santa Marta, Bela Vista, Distrito I ou II, Grande Vitória, Nova Vitória, Gilberto Mestrinho, Novo Reino, Nova Conquista, Nova Floresta, Zumbi, Jorge Teixeira, Monte Sião, Tancredo Neves, Conjunto João Paulo, Conjunto Lula, Puraquequara, Castanheira, Eliza Miranda, Industriário, Nova República, Vila Marinho (Compensa), Tarumã, Lagoa Azul, Compensa III, Santo Agostinho, Cidade de Deus, Fazendinha, Ramal do Brasileirinho, Santa Inês, José Bonifácio, Monte Horebe, Educandos, Crespo, São Lázaro, Colônia Oliveira Machado, Colônia Terra Nova, São José, Planalto, Conjunto Viver Melhor, Colônia Santo Antônio ou Nova Esperança e documentação completa;

Atividades - preparar materiais para alimentação de linhas de produção; organizar a área de serviço; abastecer linhas de produção; alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

15 vagas - Auxiliar de Produção (Eletrônico)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - primeiro emprego ou seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter curso de Informática básica, TBO, disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - preparar materiais para alimentação de linhas de produção; organizar a área de serviço; abastecer linhas de produção; alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Pintor

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter curso de NR-35, disponibilidade para serviços externos e viagem, experiência em pintura de pistola e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - atuar na pintura de estruturas metálicas, pintura de mdf, pintura de acrílico, envernizar.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas - Operador de Linha de Montagem

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter curso de TBO, Leitura de Componentes, disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - operar na linha de montagem dos componentes eletrônicos.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas - Frentista - vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - trabalhar com abordagem inicial, abastecimento veículos, verificar água, óleo e pressão dos pneus.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

10 vagas - Técnico de Telecomunicações

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do praz de validade, conhecimento intermediário em Informática (Pacote Office, Internet, Configuração de Equipamentos de redes e sistema operacional) e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - verificar equipamentos de telecomunicações; fazer teste de rotina; identificar e corrigir falhas no sistema de telecomunicações; instalação de internet fibra óptica; configuração de roteadores e antenas da empresa de telefonia.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas - Fiscal de Loja

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter disponibilidade de horário (inclusive aos fins de semana) e documentação completa;

Atividades - garantir a segurança e a ordem em um estabelecimento comercial e também atuar na prevenção de perdas e danos e no suporte aos demais colaboradores.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas - Chapeiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - preparar ingredientes para a chapa, cozinhar alimentos, montar e servir lanches, manter a área de trabalho limpa e organizada, e garantir a qualidade dos produtos.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Atendente

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa;

Atividades - atendimento ao cliente e registrar os pedidos.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas - Pintor Industrial

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter conhecimento de mistura de tintas, saber pintar de pistola, subir em altura e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - pintura de tubulação.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

10 vagas - Servente de Obras

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - auxiliar nas atividades de construção civil, manutenção do canteiro de obras, manter os 5’s no canteiro de obras.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

5 vagas - Montador Industrial

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - atuar na montagem e soldagem de tubulações industriais; tubulações de combate a incêndio; tubulações de ar comprimido; tubulações de vapor; tubulações de gás natural.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas - Auxiliar de Logística

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter Carteira Nacional de habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade, noções de Excel e documentação completa;

Atividades - realizar a organização e movimentação de estoque; inventários periódicos; conferência e recebimento de materiais; auxiliar na organização de notas fiscais.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas - Auxiliar de Cozinha

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - ter noções básicas e documentação completa;

Atividades - auxiliar no preparo das refeições.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas - Pizzaiolo

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - ter noções básicas e documentação completa;

Atividades - atuar na preparação das pizzas, desde a massa até o forno; garantindo o sabor e a qualidade do alimento, além de manter a área de trabalho limpa e organizada.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas - Padeiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - ter noções básicas e documentação completa;

Atividades - preparar e confeccionar diversos produtos de panificação, como pães, bolos, salgados e doces.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio - 14

1 vaga - Representante Comercial

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa;

Atividades - realizar prospecção de clientes, reativação de antigos contratos, foco em transportes de cargas B2B.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas - Auxiliar de Limpeza

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - manter a higiene e organização de ambientes, como varrer, esfregar, limpar, desinfetar e remover o lixo.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas - Fiscal de Loja

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - garantir a segurança e a ordem em um estabelecimento comercial e também atuar na prevenção de perdas e danos e no suporte aos demais colaboradores.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas - Estoquista

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - receber, conferir e armazenar mercadorias, manter registros de entradas e saídas, organizar o estoque de forma eficiente e colaborar com outras áreas da empresa.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Peixeiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - realizar atendimento ao cliente, fazer limpeza do pescado, fazer filés, embalar, tirar espinha e escama.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Açougueiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - realizar atendimento ao cliente, desossar, embalar e armazenar carnes, manter a higienização do local.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas - Carregador

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - carregar e descarregar mercadorias de caminhões e outros veículos de transporte; organizar e armazenar produtos no armazém de maneira ordenada, facilitando o acesso e a localização; auxiliar na separação de pedidos e preparação para expedição.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Auxiliar de Telemarketing

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa;

Atividades - realizar chamadas telefônicas para atender clientes, fornecer informações, resolver problemas, realizar vendas ou fazer cobranças.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Motorista Entregador

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - transportar mercadorias, cargas e produtos, conferir os produtos e notas fiscais.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria - 184

50 vagas - Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Várzea Grande - MT e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

50 vagas - Auxiliar Operacional Setor Industrial

Escolaridade - ensino fundamental incompleto;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em Chupinguaia (RO);

Atividades - Pesagem e balança de peças de carne; Transporte de peças de carne para a logística; Lavagem de peças de carne; Auxílio na linha de produção no processo de desossa e cortes de carne.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

80 vagas - Operador de Produção II

Escolaridade - ensino fundamental incompleto;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Marau (RS), ter disponibilidade de horário e ter documentação completa;

Atividades - trabalhar com processamento de carne de frango, em setores diversos, com utilização de facas, ambiente climatizado; atividades como corte, coleta, pesagem e embalagem de alimentos; desossar, embalar, pesar, processar alimentos, derivados de carne de frango e suínos.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Mecânico de Manutenção Industrial

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter cursos de NR-12, NR-33, NR-35, Soldagem, Leitura e Interpretação de Desenho Técnico, Pneumática e Hidráulica Industrial, Metrologia Industrial, Manutenção Preditiva e Preventiva, Lubrificação Industrial, Interpretação de Diagrama Elétricos e de Automação básico; Operação de Pontes Rolantes, Talhas ou Empilhadeiras e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - instalar, manter, reparar e supervisionar o funcionamento de máquinas e equipamentos.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas - Operador de Extrusora

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter curso de Filmes Técnico, Multilayer, Barreras e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - atuar com domínio em operação e ajustes de máquinas de extrusão.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços - 140

4 vagas - Mecânico de Refrigeração

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter curso mecânico em refrigeração, conhecimento em manutenção de self, splitão, splits piso de teto, cassete, chiller, bombas, e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - realizar instalação e manutenção em equipamentos de refrigeração e climatização comercial, respeitando legislações, normas técnicas, ambientais, de qualidade, de saúde e de segurança.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Analista Financeiro

Escolaridade - ensino superior completo em Ciências Contábeis;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa;

Atividades - realizar rotinas financeiras, conciliações bancárias, contas a pagar e receber, fluxograma financeiro.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Jardineiro

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - residir na zona Leste ou bairros adjacentes ao Distrito Industrial e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - cortar a grama, podar arbustos e árvores, operar equipamentos como roçadeira e assoprador de folhas, participar de projetos de plantação e paisagismo especial quando considerado necessário, executar a manutenção regular e pequenos reparos nos equipamentos e ferramentas.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Técnico de Segurança de Trabalho

Escolaridade - cursando ensino superior ou completo em Técnico Segurança do Trabalho;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter conhecimento em Gestão de Documentos, Noções de Meio Ambiente, ISO’s, NR’s, Pacote Office, Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade e documentação completa;

Atividades - atuar na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, além de promover a qualidade de vida no ambiente de trabalho.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

25 vagas - Auxiliar de Restaurante

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Salvador, disponibilidade para trabalhar em escala 6x1 e documentação completa;

Atividades - auxiliar nos serviços de pré-preparo, preparo, processamento de alimentos, montagem de pratos e embalagens; realizar a manutenção, organização e limpeza do ambiente; dar suporte no atendimento ao cliente.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

25 vagas - Auxiliar de Cozinha

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Salvador, disponibilidade para trabalhar em escala 6x1 e documentação completa;

Atividades - auxiliar nos serviços de pré-preparo, preparo, processamento de alimentos, montagem de pratos e embalagens; realizar a manutenção, organização e limpeza do ambiente.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

25 vagas - Atendente

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Salvador, disponibilidade para trabalhar em escala 6x1 e documentação completa;

Atividades - recepcionar os clientes de forma cordial e atenciosa; realizar o atendimento e auxiliar na escolha do cardápio; registrar os pedidos e encaminhá-los à cozinha; auxiliar na montagem e organização das mesas; realizar a manutenção, organização e limpeza do ambiente.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Oficial de Manutenção

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - realizar manutenção predial em telhado; hidráulica; alvenaria; assentamento de cerâmicas; pintura.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

4 vagas - Auxiliar Técnico de Refrigeração

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - auxiliar os técnicos de refrigeração, capacidade de seguir instruções, bom uso das ferramentas.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas - Mecânico de Manutenção e Instalação de Aparelhos de Climatização e Refrigeração

Escolaridade - ensino médio completo, profissionalizantes na área ou técnico em Mecânico ou Refrigeração;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - fazer manutenção preventiva e corretiva do ar-condicionado.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas - Técnico de Refrigeração

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter cursos na área de Refrigeração e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - fazer a manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos de refrigeração, ventilação, calefação e ar-condicionado.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

10 vagas - Motorista de Caminhão

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” ou “E” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - dirigir com segurança caminhões de grande porte para entrega de cargas em diferentes localidades; realizar a carga e descarga dos veículos de forma eficiente e organizada; manter a documentação do veículo e da carga em ordem; realizar inspeções diárias e manutenções preventivas do caminhão; seguir as rotas e horários estabelecidos, respeitando as normas de trânsito; auxiliar no carregamento e descarregamento das mercadorias; manter a limpeza e organização do veículo.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Forneiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - assar pães e outros produtos conforme padrões da empresa, conduzir a temperatura do forno, zelar pela limpeza e manutenção do forno, trabalhar em equipe e embalagem, garantir qualidade dos produtos assados.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Mecânico Eletricista de Autos

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter curso de Eletricista de Autos ou áreas afins, conhecimentos em: Sistemas de ignição, carga e partida, diagnóstico com multímetro e outros instrumentos, leitura e interpretação de esquemas elétricos automotivos e Injeção eletrônica e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - diagnosticar e reparar problemas em sistemas de iluminação, sinalização, partida, carga, e em componentes como alarmes, vidros, travas, além de auxiliar no diagnóstico de sistemas eletrônicos como injeção eletrônica, direção elétrica, freios ABS, airbags.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Mecânico de Automóvel

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter conhecimento em Sistema de injeção de arla pós tratamento do euro 5 e 6, parte eletrônica de módulos de caixa macha, motor, sensores e chicotes, marcas Volvo, Mercedes Iveco e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - realizar manutenções de motores, sistemas e partes de veículos automotores.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Lavador de Veículos

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - realizar limpeza interna e externa de automóveis, utilitários e outros veículos, utilizando produtos específicos e equipamentos de lavagem.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Motorista de Caminhão

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - fazer entregas de materiais de construção para os bairros da cidade, portos.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Técnico em Refrigeração

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência em Manutenção preventiva e Corretiva, Instalação de Equipamentos de Refrigeração, curso de NR-10, NR-13, NR-15, NR-16, NR-20, NR-33, NR-35, disponibilidade de horário e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - prestar assistência técnica, instalar, realizar manutenção e modernização em aparelhos de climatização e refrigeração, de acordo com normas de segurança e qualidade; orçar serviços e elaborar documentação técnica.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Desenhista Projetista

Escolaridade - cursando ensino superior em Arquitetura e Urbanismo (a partir do 6º período);

Experiência - três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter domínio dos programas Corel Draw, AutoCad, Sketchup e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - atuar na criação e implantação de plantas técnicas e renderização.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Serralheiro

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência com solda mig, eletrodo revestido e corte maçarico, curso de NR-35, conhecimento na leitura projetos técnicos, disponibilidade para serviço externo e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - confeccionar, reparar estruturas para tótens, fachadas, placas e eventos em geral; cortar, moldar, furar, dobrar.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas - Jardineiro

Escolaridade - ensino médio incompleto;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - roçar, podar, cultivo das plantas.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Analista Fiscal

Escolaridade - ensino superior completo em Contabilidade;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa;

Atividades - ter total domínio nas apurações de impostos diretos e indiretos, como ICMS, IPI, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL; elaborar e entregar declarações fiscais obrigatórias, como SPED Fiscal, EFD-Contribuições e DCTF; analisar notas fiscais de entrada e saída; identificar oportunidades para reduzir a carga tributária; atender fiscalizações e auditorias.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

4 vagas - Auxiliar de Acabamento

Escolaridade - ensino fundamental incompleto;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - residir na zona Leste e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - englobar todas as etapas finais de uma construção ou renovação, garantindo que cada detalhe seja executado com precisão e qualidade.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

11 vagas - Servente de Obras

Escolaridade - ensino fundamental incompleto;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - residir na zona Leste e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - escavar valas e fossas, abrir sulcos em pisos e paredes, extraindo terras, rebocos, massas, permitindo a execução de fundações, o assentamento de canalizações ou tubulações para água ou rede elétrica, ou a execução de obras similares.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas - Montador de Ferragem

Escolaridade - ensino fundamental incompleto;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - residir na Zona Leste e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - realizar a montagem de peças e componentes, como motores, sistemas de transmissão e estruturas metálicas.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

8 vagas - Auxiliar de Ferragem

Escolaridade - ensino fundamental incompleto;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - residir na Zona Leste e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - auxiliar na montagem de peças e componentes, como motores, sistemas de transmissão e estruturas metálicas.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Meio Oficial de Cozinha

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência em cozinha industrial e documentação completa;

Atividades - apoio na execução nos preparos dos pratos, ajudar o cozinheiro/líder de cozinha seguindo os procedimentos e objetivos estabelecidos.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas - Agente de Limpeza

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa;

Atividades - limpeza interna.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs) - 2

2 vagas - Promotor de Vendas - vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa;

Atividades - garantir excelência na organização e limpeza do departamento, oferecendo atendimento diferenciado ao cliente e impulsionando resultados por meio da oferta de produtos financeiros; atender prontamente solicitações do caixa, assegurando integridade das mercadorias e precificação adequada; monitorar entrada e saída de peças no provador, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 29/04/2025 ou encerramento da vaga.