Sine Amazonas oferta 52 vagas de emprego para esta segunda-feira

Manaus/AM - Nesta segunda-feira (19), o Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine/AM) divulga a oferta de 60 vagas de emprego. Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site (empregabrasil.mte.gov.br) para fazer a solicitação de cadastro, ou comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

O candidato também poderá concorrer às vagas acessando o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), no qual irá anexar o currículo na vaga pretendida. Caso esteja dentro do perfil, a equipe de captação entrará em contato.

01 VAGA: CUIDADOR DE IDOSOS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos na área de atuação com estágio presencial, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: TÉCNICO MECÂNICO

Escolaridade: Ensino Técnico completo em Automação, Eletrotécnica ou Eletrônica;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em manutenção preventiva e corretiva, desde seu planejamento, execução, conclusão e análise, calibrar sistemas da parte quente (cabeçote, matriz, adaptadores, Feedblock, troca Tela, rosca e canhão), dominar as ferramentas de acesso a PLC's Siemens, drivers ABB, KEB, Yaskawa, ter conhecimento em manutenção de extrusora será um diferencial, disponibilidade para trabalhar em turnos 12x36, ter cursos de NR-12, NR-35, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: BIBLIOTECÁRIO (A)

Escolaridade: Ensino Superior completo em Biblioteconomia;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência comprovada em bibliotecas no segmento de ensino superior, ter conhecimento em Pacote Office básico, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência geral em vendas e prospecção de clientes, ter curso de Informática Intermediária, documentação completa e currículo atualizado.



07 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: CONSULTOR DE ATENDIMENTO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos na área de Marketing Digital e Informática será um diferencial, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência com venda de planos de telefonia ou planos de saúde, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO I

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência no ramo de peças automotivas ou motopeças será um diferencial, ter experiência na área comercial, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO II

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos voltados para a área de vendas e atendimento ao cliente, ter CNH categoria “A” e veículo próprio, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE CONTROLADORIA

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis, Administração ou áreas afins;

Com experiência na função.

OBS: Ter conhecimento em controladoria na área industrial, ter amplo conhecimento em Excel Avançado, contabilidade de custos e custos industriais, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGAS: SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL GENERALISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em CLT, eSocial, cálculos trabalhistas, envio de encargos sociais (SEFIP, GRRF, DCTFWEB), recrutamento e seleção e afins, ter cursos na área de Departamento Pessoal e Recursos Humanos será um diferencial, documentação completa e currículo atualizado.



VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)



04 VAGAS: AUXILIAR DE DEPÓSITO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Sem experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em Informática básica, habilidades em separação de produtos e armazenagem, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

02 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em Informática básica, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



01 VAGA: ANALISTA DE CONTROLE DA QUALIDADE (PCD)

Escolaridade: Ensino Técnico Completo em Química;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



02 VAGAS: AUXILIAR DE ESTOQUE (PCD) I

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Sem experiência na área.

OBS: Ter documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE ESTOQUE (PCD) II

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em Informática Básica, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

02 VAGAS: MOTOBOY (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “A”, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



02 VAGAS: CARREGADOR DE ARMAZÉM (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em Pacote Office, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.