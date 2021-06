Sine Amazonas oferta 159 vagas de emprego em diversas áreas nesta quarta

Manaus/AM - O Sine Amazonas divulgou 159 vagas de emprego para esta quarta-feira (09). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador, no endereço eletrônico (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), e anexar o currículo na vaga a que pretende concorrer.



Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.



12 VAGAS: TROCA PEÇAS

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência no ramo de eletrônicos, documentação completa e currículo atualizado.



03 VAGAS: CUMIM

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em trabalho com Chopp, proativo, comunicativo, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ser dinâmico, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE CONTABILIDADE

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando em Contabilidade;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em conciliações contábeis, apropriação, classificação de despesas, impostos (PIS, CONFINS, ICMS, etc.), DCTF WEB, conferência de folha de pagamento e demais documentos fiscais, informática avançada, CNH categoria B, documentação completa e currículo atualizado.



20 VAGAS: EXECUTOR DE MERCADO MOTORIZADO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com/Sem experiência e 1º Emprego

OBS: Ter CNH categoria A, documentação completa e currículo atualizado.



05 VAGAS: MOTORISTA DE ENTREGA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de direção defensiva, CNH categoria D, documentação completa e currículo atualizado.



20 VAGAS: VENDEDOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em vendas ou atendimento, ter CNH categoria A, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: AUXILIAR FINANCEIRO

Escolaridade: Ensino Superior Cursando;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em atividades administrativas, conhecimento em Excel, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com curso Mopp, CNH remunerada e categoria E, documentação completa e currículo atualizado.



10 VAGAS: ATENDENTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em trabalho com Chopp, proativo, comunicativo, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: AUXILIAR DE BAR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em trabalho com Chopp, proativo, comunicativo, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Escolaridade: Ensino Técnico em Elétrica, Eletrônica ou Eletromecânica;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na função, disponibilidade de horário, pacote office e condução própria, residir no município de Silves, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Escolaridade: Ensino Técnico em Elétrica, Eletrônica ou Eletromecânica;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na função, disponibilidade de horário, pacote office e condução própria, residir no município de Boa Vista do Ramos, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: RECEPCIONISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na função, disponibilidade de horário, residir no município de Silves, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: RECEPCIONISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na função, disponibilidade de horário, residir no município de Boa Vista do Ramos, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: COPEIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na função, disponibilidade de horário, residir no município de Silves, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: COPEIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na função, disponibilidade de horário, residir no município de Boa Vista do Ramos, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na função, disponibilidade de horário e condução própria, residir no município de Boa Vista do Ramos, documentação completa e currículo atualizado.



05 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na função, disponibilidade de horário, residir no município de Boa Vista do Ramos, documentação completa e currículo atualizado.



07 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na função, disponibilidade de horário, residir no município de Silves, documentação completa e currículo atualizado.



10 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na função, desejável noção em linhas de som e/ou caixa acústica, rotinas em linhas de produção com produtos de médio e grande porte, curso de TBO, disponibilidade para trabalhar em turnos, documentação completa e currículo atualizado.



50 VAGAS: MONTADOR MULTIFUNCIONAL - PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Sem experiência.

OBS: Necessário curso de TBO, informática básica, laudo médico atualizado, documentação completa e currículo atualizado.