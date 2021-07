Sine Amazonas divulga 37 vagas de emprego para esta terça; confira

Manaus/AM - O Sine Amazonas oferta 37 vagas de emprego em diversas áreas para esta terça-feira (27). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.



01 VAGA: SECRETÁRIA DO LAR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: CUMIM

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, gestão de recursos, espírito de equipe, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, gestão de recursos, espírito de equipe, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: MOTORISTA ENTREGADOR

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: DESIGNER GRÁFICO

Escolaridade: Ensino Superior Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência com refrigeração e elétrica, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ESTAGIÁRIO DE ARQUITETURA

Escolaridade: Ensino Superior cursando Arquitetura 8° período;

Sem experiência.

OBS: Ter capacidade de abstração, noção multidimensional do espaço, bom relacionamento interpessoal, que saiba manusear o cad, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR FINANCEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ALIMENTADOR DE CARRO LEVE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência na função, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: SERVIÇOS GERAIS – (condomínio)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área de condomínio, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: MECÂNICO MOTOCICLETA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, saiba fazer um bom diagnóstico, comunicação efetiva, capacidade técnica, ágil no atendimento e na resolução de problemas, vivência na área, informática básica, documentação completa e currículo atualizado.



04 VAGAS: MECÂNICO EM ELÉTRICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimento em baterias tradicionais e carregadores, eletricidade de 12, 36, e 48 Volts, habilitação categoria B, documentação completa e currículo atualizado.