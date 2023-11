Sine Amazonas divulga 193 vagas de emprego para esta quinta; confira

Manaus/AM - O Sine Amazonas divulga a oferta de 193 vagas de emprego para esta quinta-feira (9). Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.



Vagas Disponíveis



06 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Primeiro emprego ou com experiência.

BAIRROS ONDE TEMOS ROTA: Tarumã, Pq São Pedro, Monte das Oliveiras, Manôa, Col Terra Nova, Monte Pascoal, Conjunto João Paulo I (papa), Novo Israel, Nova Cidade (Av Margarita), Santa Etelvina, Viver Melhor, Barreira, União da Vitória, Cidade de Deus, Jesus me Deu, Parque Riachuelo, Campos Sales, Lago Azul, Lírio do Vale (Av. Desembargador João Machado), Bola do Produtor, Novo Aleixo.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



30 VAGAS: REPOSITOR(A) DE MERCADORIAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Primeiro emprego ou com experiência.

Ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, será diferencial possuir cursos na área de atendimento ao cliente.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: MOTORISTA CAT. D II

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Ter Experiência em transporte de produtos para itinerários programados, possuir CNH D devidamente regularizada, ter boa comunicação e habilidade para trabalho em equipe.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



03 VAGAS: MONTADOR DE MÓVEIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Ter Experiência na área de montagens de móveis em geral, possuir CNH A e moto própria.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Com experiência na função.

Ter Experiência na função, auxiliar no processo de preparo de alimentos, auxiliar na montagem de pratos, executar limpeza de utensílios louças e do posto de trabalho.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



20 VAGAS: AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Primeiro Emprego ou com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



02 VAGAS: BOMBEIRO HIDRÁULICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



01 VAGA: VENDEDORA INTERNO I

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



30 VAGAS: SOLDADOR ELETRODO/MIG

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Ter experiência em eletrodo e solda Mig.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



30 VAGAS: MONTADOR NAVAL

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



15 VAGAS: SOLDADOR JR (MIG/MAG)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo ou Médio Cursando.

Com experiência na função.

Ter experiência em Solda Mig/Mag

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



04 VAGAS: VENDEDOR(A) INTERNO II

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Curso desejável na área de: atendimento ao cliente, vendas, informática básica

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



01 VAGA: AUXILIAR DE JARDINAGEM

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Experiência comprovada em Jardinagem.

Ter curso desejável na área NR 35.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



01 VAGA: OPERADOR DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Curso desejável de operador de caixa.

OBS: Ter documentação completa, certificado reservista e currículo atualizado



02 VAGAS: EXECUTIVO(A) DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Superior Cursando.

Com experiência na função.

Curso desejável na área de Prospector Externo

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



02 VAGAS: MOTORISTA CAT. D I

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter habilidade com caminhões Truck baú, conhecer diversos itinerários e atuar com transporte de hortifruti.

OBS: Ter documentação completa, certificado reservista e currículo atualizado.



02 VAGAS: SERRALHEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa, certificado reservista e currículo atualizado



08 VAGAS: AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa, certificado reservista e currículo atualizado



02 VAGAS: MONTADOR NAVAL II

Escolaridade: Técnico Completo.

Com experiência na função.

Ter experiência em trabalhar com reformas de estruturas.

OBS: Ter documentação completa, certificado reservista e currículo atualizado



01 VAGA: CORTADOR DE TECIDOS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Ter experiência em corte de máquinas profissionais para o setor de uniformes e coletes.

OBS: Ter documentação completa, certificado reservista e currículo atualizado



03 VAGAS: CAMAREIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Sem experiência na função.

Inglês intermediário para conversação

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: TOPÓGRAFO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Ter habilidade com estação total.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa, certificado reservista e currículo atualizado



01 VAGA: OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL)

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Ter trabalhado em empresa de terraplenagem ou pavimentação.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa, certificado reservista e currículo atualizado



01 VAGA: OPERADOR DE CALDEIRA

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Ter trabalhado em empresa de terraplenagem ou pavimentação.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência PCD



06 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Primeiro emprego ou com experiência.

BAIRROS ONDE TEMOS ROTA: Tarumã, Pq São Pedro, Monte das Oliveiras, Manôa, Col Terra Nova, Monte Pascoal, Conjunto João Paulo I (papa), Novo Israel, Nova Cidade (Av Margarita), Santa Etelvina, Viver Melhor, Barreira, União da Vitória, Cidade de Deus, Jesus me Deu, Parque Riachuelo, Campos Sales, Lago Azul, Lírio do Vale (Av. Desembargador João Machado), Bola do Produtor, Novo Aleixo.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



01 VAGA: MOTORISTA CAT. D II (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Ter Experiência em transporte de produtos para itinerários programados, possuir CNH D devidamente regularizada, ter boa comunicação e habilidade para trabalho em equipe.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



03 VAGAS: MONTADOR DE MÓVEIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Ter Experiência na área de montagens de móveis em geral, possuir CNH A e moto própria.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Com experiência na função.

Ter Experiência na função, auxiliar no processo de preparo de alimentos, auxiliar na montagem de pratos, executar limpeza de utensílios louças e do posto de trabalho.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



05 VAGAS: AJUDANTE DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Cursando;

Sem experiência na função.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



01 VAGA: PROMOTOR DE VENDAS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Cursando;

Sem experiência na função.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



06 VAGAS: ASSISTENTE DE GESTÃO DE CARTEIRA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Ter experiência em acompanhamento da gestão de clientes; Reverter processos de inadimplência; Atendimento aos clientes e análise de contrato.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.