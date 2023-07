Síndrome Gripal e mais: FVS divulga ocorrências da saúde na 1ª noite do Festival

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) divulgou, neste sábado (1º), o informe epidemiológico com o monitoramento da primeira noite do 56º Festival Folclórico de Parintins, na sexta-feira (30). As ocorrências são desde Síndrome Gripal a intoxicação alimentar.

Foram 27 notificações, em 24 horas, sendo 15 na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Bumbódromo, 5 na Unidade Básica de Saúde (UBS) Fluvial de Parintins Lígia Loyola, 5 no Hospital Regional Dr. Jofre Matos Cohen e 2 na UBS Irmão Francisco Galliani.

Os sinais e sintomas apresentados pelos pacientes foram dor de cabeça (41%), tosse (30%), mal-estar (22%), dor de garganta (22%), náuseas (19%), febre (15%), vômitos (11%) e coriza (11%). As hipóteses diagnósticas foram: Síndrome Gripal (37%), amigdalite (19%), intoxicação alimentar (15%), Gastroenterocolite Aguda (GECA) (15%) e trauma (15%).

Perfil dos pacientes

Das 27 notificações realizadas, são 10 turistas nacionais, 10 trabalhadores diretos do evento, 4 moradores local e 3 trabalhadores indiretos do evento. Ainda das 27 pessoas atendidas, são 11 do sexo masculino e 16 do sexo feminino.

Foram 1 com idade entre 10 e 14 anos, 2 entre 15 a 24 anos, 9 entre 25 a 34 anos, 5 da faixa etária de 35 a 44 anos, 7 de 45 a 54 anos e 3 de 55 a 64 anos. Do total de notificações, 2 pessoas no Pará, 1 no Distrito Federal, 1 em São Paulo e 22 pessoas residem no Amazonas, sendo 10 em Parintins, 9 em Manaus, 2 em Presidente Figueiredo e 1 em Itacoatiara.

Ações preventivas

Na sexta-feira (30/06), especificamente das ações de vigilância sanitária: foram orientados 7 serviços de alimentação, 70 comerciantes ambulantes, e 21 orientações ao público sob demanda. Na prevenção da saúde sexual, foram distribuídos 29.433 preservativos, 1.100 materiais de educação em saúde preventiva ao HIV/Aids e demais Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s), além de 4 Profilaxias Pré-Exposição (PrEP) iniciadas e 52 testes rápidos para IST’s.

Nas ações preventivas à violência sexual contra crianças e adolescentes, foi realizada 1 reunião estratégica, 4 notificações de violência sexual contra a criança e/ou adolescente, 8 orientações a estabelecimentos e distribuição de 1.360 materiais de educação em saúde. Foram, ainda, realizadas orientações preventivas da saúde do trabalhador, incluindo a distribuição de 350 materiais educativos relacionados aos cuidados com a saúde vocal e auditiva.

Monitoramento

O monitoramento é realizado pela FVS-RCP com base em dados coletados em serviços de saúde que funcionam como porta de entrada durante o Festival: Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Bumbódromo, Unidade Básica de Saúde (UBS) Fluvial, UBS Irmão Francisco Galliani, Hospital Jofre Cohen e Hospital Padre Colombo.

Os dados também são fruto de ações realizadas pela equipe da fundação em conjunto com a Vigilância em Saúde de Parintins, envolvendo visitas de orientação sanitária, ações de prevenção à HIV/Aids e demais IST’s, orientações preventivas à violência sexual contra crianças e adolescentes, além de testagens de detecção de Covid-19, vacinação contra Covid-19 e Influenza.