Sindicato emite recomendação para a volta às aulas em estabelecimentos privados de Manaus

Manaus/AM - Em virtude do cenário epidemiológico do Amazonas, o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas (Sinepe-AM) emitiu, para as instituições associadas, as recomendações para a volta às aulas.

A orientação é que, a partir do dia 31 de janeiro, o ensino fundamental I, II e médio retorne na modalidade 100% online. E, a partir do dia 3 de fevereiro, as aulas iniciem de forma gradativa, começando pelo ensino infantil na modalidade 100% presencial.

A partir do dia 14 de fevereiro, será a vez do ensino fundamental I, a partir do dia 16, o ensino fundamental II, a partir do dia 21, será a vez do ensino médio e técnico e, a partir do dia 22, o ensino superior.

As recomendações do Sinepe-AM estão em concordância com os órgãos estaduais de saúde e foram votadas em assembleia pelas associadas. "Um recente estudo da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) nos mostrou que está previsto o pico dos casos da Covid-19 e suas variantes, além da Influenza, entre o fim janeiro e início de fevereiro, então consideramos mais prudente adiar o retorno presencial", disse a presidente do sindicato, Laura Cristina Andrade, lembrando que a medida de retorno trata-se de uma recomendação da entidade, e não uma obrigatoriedade.