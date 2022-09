Show de Zé Vaqueiro e Joelma no Amazonas causa congestionamento quilométrico; vídeo

Segundo a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas (Arsepam), 18.947 pessoas devem deixar Manaus durante o feriadão na Semana da Pátria, sendo 9.054 pelo rodoviário intermunicipal e 9.893 pelo hidroviário intermunicipal.

Fila quilométrica na AM-010 para show do Zé Vaqueiro e Joelma no Amazonas pic.twitter.com/n7f63lxLhg

Manaus/AM - Vários veículos formaram uma fila quilométrica, na tarde desta segunda-feira (5), na rodovia AM-010, a caminho do município de Itacoatiara, onde terá shows do Zé Vaqueiro hoje, e da Joelma, nesta terça-feira (6).

