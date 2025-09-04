   Compartilhe este texto

Setembro Verde: Menino com deficiência visual vence o medo e interage com cães policiais

Por Portal Do Holanda

04/09/2025 20h50 — em
Amazonas


Foto: Arquivo/PMAM

Manaus/AM - José Miguel, de oito anos, tinha medo de fazer carinho em um cachorro até esta quinta-feira (04), mas com a visita à Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), ele, que é deficiente visual, pode estimular sua coragem e socialização com os animais. José foi uma das dez crianças com deficiência selecionadas para participar da iniciativa da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEPcD).

Foto: Arquivo/PMAM“É muito importante para ele, que é cego, pois cada dia é uma descoberta. É gratificante estar aqui com ele, conhecer o projeto e os cachorros. Para ele é muito bom, ele gosta dessa convivência, desse toque, e isso ajuda a perder o medo e ficar mais confiante em relação ao toque e interagir mais com as pessoas”, afirmou a técnica de enfermagem Juliana Silva, mãe de José.

A atividade foi uma parceria com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), que coordena a CIPCães e realiza a ação com as crianças, que foram escolhidas através de uma seleção aberta, promovida pela SEPcD.

Para a chefe da CIPCães, sargento Bruna Santos, a interação com os animais promove estímulos emocionais, cognitivos e motores para as crianças, reforçando o bem-estar e o desenvolvimento social delas.

“As crianças participaram de atividades pedagógicas, montamos alguns cachorros de balões, realizamos com as crianças uma atividade com os cães de executar comandos e isso estimula a criatividade e a autoestima delas”, acrescentou a sargento.

Foto: Arquivo/PMAMA atividade integra o calendário de ações da campanha Setembro Verde, de luta pela inclusão das pessoas com deficiência. 

Setembro Verde - A campanha Setembro Verde atua na conscientização e na luta pela inclusão da pessoa com deficiência em nossa sociedade. Com isso em mente, a programação da SEPcD visa alcançar a população, de maneira educativa, sobre os direitos das PcD, bem como combater a violência, a discriminação e o capacitismo contra esse público no Amazonas.

De acordo com o secretário executivo adjunto da SEPcD, Adriano Reis, a CIPCães é apenas uma das atividades planejadas para ocorrer durante o mês, como forma de proporcionar o bem-estar e a inclusão das pessoas com deficiência.

Foto: Arquivo/PMAM“Essa é uma das atividades e no decorrer do mês teremos outras, como ações educativas para cumprimento dos direitos PcD, atividades nos Centros de Convivência Magdalena Arce Daou e Padre Pedro Vignola, outra ação com a PMAM que é a equoterapia, palestras e outras diversas ações”, complementou. 

A escolha do mês de setembro é alusiva ao Dia Nacional das Pessoas com Deficiência, celebrado anualmente em 21 de setembro, desde 1982.

Bastidores da Política - Abusos da 'Águas de Manaus' e a passividade dos órgãos de controle Bastidores da Política
Abusos da 'Águas de Manaus' e a passividade dos órgãos de controle

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Amazonas

+ Amazonas


Foto: Divulgação

04/09/2025

Universidade Nilton Lins abre inscrições para o Vestibular de Medicina 2026

Foto: Reprodução

04/09/2025

Justiça determina mediadores qualificados para alunos com TEA em Manaus

Foto: Divulgação

04/09/2025

Propostas para preservação e uso consciente dos recursos naturais são pautadas na Aleam

04/09/2025

Lancha de passeio é consumida pelo fogo no interior do Amazonas; vídeo

Foto: Divulgação

04/09/2025

Feriado de 5 de setembro: confira o que abre e fecha no comércio de Manaus

Foto: Pixabay/Ilustrativa

04/09/2025

Motorista que atropelou mulher ao dirigir bêbado é condenado em Manaus

Foto: Divulgação

04/09/2025

Hospitais e UPA's do Amazonas mantém plantão para o feriado desta sexta-feira

Foto: Caio Guarlotte / Portal do Holanda

04/09/2025

Acidente na avenida Rodrigo Otávio deixa tio e sobrinho feridos

Foto: Jander Robson / Portal do Holanda

04/09/2025

Homem morre ao cair de árvore ao tentar colher mangas em Manaus

Foto: Pixabay

04/09/2025

Mais de 546 mil famílias do Amazonas serão beneficiadas pelo Gás do Povo

Foto: Divulgação/BNDES

04/09/2025

Municípios do Amazonas recebem investimentos de R$ 829 milhões em energia solar

As inscrições seguem até as 19h no Auditório Silvério José Nery e, caso ainda haja vagas, também poderão ser feitas no Barco-Escola Samaúma II. - Foto: Divulgação

04/09/2025

Prefeitura de Coari abre inscrições para cursos gratuitos em parceria com SENAI

04/09/2025

AO VIVO: Corpo decapitado é encontrado boiando em igarapé no São Jorge

Foto: Reprodução

04/09/2025

Águas de Manaus cobra o dobro do valor do consumo real e revolta moradora

04/09/2025

Decapitado, corpo é encontrado boiando em igarapé no bairro São Jorge

Foto: Divulgação

04/09/2025

MPAM investiga ex-prefeito do Uarini por não repassar contribuições de servidores ao INSS

Foto: Antonio Lima/ Secom

04/09/2025

PIB do Amazonas cresce 4,23% no 2º trimestre

Foto: Divulgação

04/09/2025

Acadêmicos de Arquitetura propõem melhorias e mudanças no Eldorado em Manaus

Foto: Divulgação

04/09/2025

USF Leonor de Freitas suspende serviços temporariamente em Manaus

04/09/2025

Vídeo mostra amazonense sendo presa no Japão por tráfico de drogas; veja

Foto: Reprodução

04/09/2025

Durango Duarte lança livro sobre os primeiros anos da Província do Amazonas

Foto: Divulgação

04/09/2025

Saiba como vai funcionar os serviços essenciais no Amazonas durante o feriadão

04/09/2025

Óleo na Estrada do Aeroporto causa acidentes com quatro feridos

Foto: Reprodução

04/09/2025

Sou Manaus 2025: veja horários dos shows nacionais no festival

04/09/2025

Após horas de caos, trânsito começa a normalizar na Bola do Coroado

Foto: Divulgação

04/09/2025

Inscrições para mais de 8 mil vagas em cursos do Cetam encerram hoje

04/09/2025

Vídeo: rotatória do Coroado e avenidas têm trânsito travado nesta quinta-feira

Labaredas podiam ser vistas de longe - Foto: Reprodução/Redes sociais

04/09/2025

Incêndio destruiu seis casas em Manacapuru; saiba como ajudar as vítimas

Foto: Divulgação

04/09/2025

Seis bairros ficarão sem energia no feriado desta sexta-feira em Manaus


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!