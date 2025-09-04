Setembro Verde: Menino com deficiência visual vence o medo e interage com cães policiais





Manaus/AM - José Miguel, de oito anos, tinha medo de fazer carinho em um cachorro até esta quinta-feira (04), mas com a visita à Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), ele, que é deficiente visual, pode estimular sua coragem e socialização com os animais. José foi uma das dez crianças com deficiência selecionadas para participar da iniciativa da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEPcD).

“É muito importante para ele, que é cego, pois cada dia é uma descoberta. É gratificante estar aqui com ele, conhecer o projeto e os cachorros. Para ele é muito bom, ele gosta dessa convivência, desse toque, e isso ajuda a perder o medo e ficar mais confiante em relação ao toque e interagir mais com as pessoas”, afirmou a técnica de enfermagem Juliana Silva, mãe de José.

A atividade foi uma parceria com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), que coordena a CIPCães e realiza a ação com as crianças, que foram escolhidas através de uma seleção aberta, promovida pela SEPcD.

Para a chefe da CIPCães, sargento Bruna Santos, a interação com os animais promove estímulos emocionais, cognitivos e motores para as crianças, reforçando o bem-estar e o desenvolvimento social delas.

“As crianças participaram de atividades pedagógicas, montamos alguns cachorros de balões, realizamos com as crianças uma atividade com os cães de executar comandos e isso estimula a criatividade e a autoestima delas”, acrescentou a sargento.

A atividade integra o calendário de ações da campanha Setembro Verde, de luta pela inclusão das pessoas com deficiência.

Setembro Verde - A campanha Setembro Verde atua na conscientização e na luta pela inclusão da pessoa com deficiência em nossa sociedade. Com isso em mente, a programação da SEPcD visa alcançar a população, de maneira educativa, sobre os direitos das PcD, bem como combater a violência, a discriminação e o capacitismo contra esse público no Amazonas.

De acordo com o secretário executivo adjunto da SEPcD, Adriano Reis, a CIPCães é apenas uma das atividades planejadas para ocorrer durante o mês, como forma de proporcionar o bem-estar e a inclusão das pessoas com deficiência.

“Essa é uma das atividades e no decorrer do mês teremos outras, como ações educativas para cumprimento dos direitos PcD, atividades nos Centros de Convivência Magdalena Arce Daou e Padre Pedro Vignola, outra ação com a PMAM que é a equoterapia, palestras e outras diversas ações”, complementou.

A escolha do mês de setembro é alusiva ao Dia Nacional das Pessoas com Deficiência, celebrado anualmente em 21 de setembro, desde 1982.