Sesc abre inscrições para cursos de Libras e Inglês em Manaus

Manaus/AM - Para realizar os projetos profissionais em 2022, a qualificação é indispensável aos que almejam ingressar no mercado de trabalho ou aos que visam à promoção na empresa onde atuam. Uma característica dessa qualificação é o domínio de um segundo idioma e a aptidão para atender os diversos públicos. Neste cenário, o Sesc AM oferece os cursos de idiomas aos trabalhadores do comércio e ao público em geral.

Inglês

Com aulas às terças e quintas ou aos sábados, o curso de Inglês do Sesc AM propicia a imersão no idioma dos negócios, dos filmes, das músicas, do turismo, das grandes universidades, dos cursos de mestrado e doutorado. No mercado de trabalho, cargos como o de vendedor, tecnologia da informação, atendente e telefonista exigem essa qualificação.

As aulas do Curso de Inglês do Sesc AM iniciam em fevereiro de 2022, com turmas nos níveis básico, intermediário e avançado, destinadas a crianças a partir de 7 anos, adolescentes, jovens e adultos. As aulas serão nas unidades Centro, Balneário e Cidade Nova.

Aos interessados que já possuem conhecimento básico do idioma, o Sesc oferece nivelamento gratuito. Para agendá-lo, basta ligar para os telefones (92) 2126-9557, 9 8127-3967 (Centro) ou 2121-5382, 9 8415-7811 (Balneário).

O investimento do Curso de Inglês do Sesc AM conta com parcelas a partir de R$ 92,70 mensais.

Libras

Desde 2004, o Sesc AM oferece o curso de Libras (Língua Brasileira de Sinais), no qual tornou-se referência na área de Ensino em Tradução e Interpretação da Libras, pela qualidade e pioneirismo na oferta em nosso estado.

A previsão para o início das aulas em 2022 é no mês de fevereiro. Serão oferecidas turmas nos níveis Básico e Intermediário, com aulas dias da semana, nas unidades Centro e Cidade Nova, nos três turnos.

O investimento para estudar Libras no Sesc AM conta com parcelas a partir de R$ 66,95 mensais.