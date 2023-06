SES-AM alerta para cuidados com a saúde na Festa dos Visitantes e Festival de Parintins

Manaus/AM - O Festival Folclórico de Parintins é realizado durante o verão amazônico, período de sol intenso, altas temperaturas e redução de chuvas, por isso, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), alerta os torcedores de Caprichoso e Garantido para os cuidados que devem ser tomados antes e depois da festa. Um dos principais alertas é em relação ao uso do protetor solar para evitar insolação.

Na Ilha Tupinambarana, o secretário de Saúde, Anoar Samad confirma que está tudo pronto para a Festa dos Visitantes e pede para que os visitantes se divirtam com responsabilidade. "​​Está tudo preparado para a Festa dos Visitantes que acontece logo mais aqui no Bumbódromo de Parintins. Esperamos que todos os visitantes se divirtam com responsabilidade e segurança, mas, se precisarem, estaremos aqui para cuidar de cada um. Contem com minha equipe, contem com seu Secretário de Saúde! Estamos aqui para trabalhar!", disse o secretário nas redes sociais.

O clínico Geral Hélio Marques ressalta a importância da hidratação. “Neste período, o uso de protetor solar é fundamental. Além disso, manter-se hidratado é essencial, principalmente, após o consumo de bebidas alcoólicas. O ideal é sempre ingerir água após o consumo de bebida, ou até mesmo de forma intercalada”, afirmou o especialista.

Suporte SES-AM

Durante o Festival de Parintins, a equipe da saúde estará nos ambulatórios Caprichoso e Garantido, que serão instalados atrás das arquibancadas da arena, para atendimento do público do Bumbódromo apenas durante as apresentações dos bois. Os locais de atendimento de urgência e emergência para o público em geral são a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) 24h Parintins e o Hospital Jofre Cohen.