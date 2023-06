SES-AM alerta para cuidados com a saúde durante o Festival de Parintins

Manaus/AM - O Festival Folclórico de Parintins é realizado durante o verão amazônico, período de sol intenso, altas temperaturas e redução de chuvas, por isso, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), alerta os torcedores de Caprichoso e Garantido para os cuidados que devem ser tomados antes e depois da festa. Um dos principais alertas é em relação ao uso do protetor solar para evitar insolação.

O clínico Geral Hélio Marques, fala sobre a importância da hidratação. “Neste período, o uso de protetor solar é fundamental. Além disso, manter-se hidratado é essencial, principalmente, após o consumo de bebidas alcoólicas. O ideal é sempre ingerir água após o consumo de bebida, ou até mesmo de forma intercalada”, afirmou o especialista.



O médico também reforça o do uso de preservativos para evitar Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). “O uso de preservativos é fundamental, para evitar as ISTs, que são causadas por vírus ou bactérias, bem como evitar a gravidez indesejada. Além disso, o descanso para o corpo, e a alimentação correta durante as três noites de Festival também evita o esgotamento físico e o combate aos problemas gastrointestinais”, enfatizou.

Suporte SES-AM

Durante o Festival de Parintins, a equipe da saúde estará nos ambulatórios Caprichoso e Garantido, que serão instalados atrás das arquibancadas da arena, para atendimento do público do Bumbódromo apenas durante as apresentações dos bois. Os locais de atendimento de urgência e emergência para o público em geral são a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) 24h Parintins e o Hospital Jofre Cohen.