Serviços não essenciais ficam fechados a partir de hoje no Amazonas

Começou a valer o decreto do governo do Amazonas para o fechamento de serviços não essenciais no estado. Com a medida, que deve durar até o dia 10 de janeiro, shoppings, balneários, passeios públicos, restaurantes e etc., não funcionarão ou, em alguns casos, poderão operar para serviços de delivery e drive-thru.

O governador Wilson Lima anunciou a medida na quarta-feira (23). Segundo ele, o fechamento de serviços não essenciais é uma forma de “preservar vidas” devido ao aumento de casos de covid-19 no estado.

Confira o que vai continuar funcionando durante o decreto.