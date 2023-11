Serviços essenciais são mantidos no feriado do Dia da Consciência Negra no Amazonas

Manaus/AM - O Governo do Amazonas manterá o funcionamento dos serviços essenciais das áreas de saúde e segurança durante o feriado do Dia da Consciência Negra, na segunda-feira (20). As centrais de flagrantes da Polícia Civil e os atendimentos de urgência e emergência de saúde estão entre os serviços mantidos no feriado.

As centrais de flagrantes dos 1º, 6º, 14º e 19º Distritos Integrados de Polícia (DIPs) e as Delegacias Especializadas em Homicídios e Sequestros (DEHS), Crimes contra a Mulher (DECCM) zona centro-sul, no Plantão de Vulneráveis (PLV), Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e Apuração de Atos Infracionais (Deaai), irão funcionar em regime de plantão 24h.

As Unidades Especializadas em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) e Crimes Contra o Turista (DECCT) funcionarão no mesmo regime, apenas para registro de ocorrências relacionadas às suas áreas. Neste período, as ocorrências também podem ser registradas na Delegacia Virtual, pelo endereço: delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) manterá o policiamento ostensivo regular em toda a capital. Em casos de emergência, a população deve ligar para os telefones 190 e 181. O Corpo de Bombeiros também estará à disposição da população para prestação de socorro. Os acionamentos devem ser feitos pelo número 193.

Saúde

Estarão funcionando os seis prontos-socorros (três adultos e três infantis), as sete maternidades, os nove Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) e as duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

As unidades que atendem consultas agendadas, como Centros de Atenção Integral à Criança (Caics), Centros de Atenção à Melhor Idade (Caimis) e Policlínicas não funcionarão na segunda-feira (20).

Detran-AM

As operações regulares do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) não vão funcionar, na segunda-feira (20), sendo retomadas na terça-feira (21). As fiscalizações de trânsito permanecem normalmente.

Cidadania

Os atendimentos da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), o Serviço de Apoio Emergencial à Mulher (Sapem) na capital, seguirão funcionando normalmente no regime de 24h durante a semana inteira. Os serviços de Pronto Atendimento ao cidadão (PAC) não vão funcionar no dia 20/11.

As cozinhas populares e restaurantes do programa Prato Cheio, administradas pela Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) não funcionarão, mas retornam normalmente com os atendimentos na terça-feira (21/11). Os Centros de Convivência também não terão expediente no dia 20/11.

Educação

Escolas da rede estadual da capital não terão aulas durante os períodos matutino, vespertino e noturno, assim como as Escolas Estaduais de Tempo Integral (EETI) e Centro Estaduais de Tempo Integral (CETI) no dia 20 de novembro. Assim como ficarão sem expediente os prédios administrativos.

Cultura

Os Centros Culturais Palácio da Justiça (avenida Eduardo Ribeiro) e o Palácio Rio Negro (avenida Sete de Setembro), administrados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, vão funcionar para visitação pública, das 9h às 13h.

O Teatro Amazonas, Palacete Provincial, Centro Cultural Povos da Amazônia e a Biblioteca Pública do Amazonas voltam a funcionar na terça-feira (21).