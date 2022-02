Sequenciamento do genoma da castanheira do Brasil vai acelerar a reprodução da espécie

Outro ponto interessante é que a seleção natural à medida que as castanheiras se adaptam a cada ambiente deixa vestígios no genoma da planta; por isso o estudo desses vestígios é importante tanto para a conservação das espécies nas florestas quanto para a seleção de árvores em programas de melhoramento para aumentar a produção de frutos.

“Além disso, outros genes de interesse podem ser identificados, facilitando a seleção das melhores plantas na fase de viveiro e adiantando muitos anos de pesquisa no programa de melhoramento genético e melhoramento genético, com resultados muito mais seguros e rápidos”, exemplificou Lúcia Wadt, pesquisadora da Embrapa Rondônia.

Por meio do DNA de uma muda de castanha do Brasil, será possível identificar o grupo genético ao qual a muda pertence, o que orientará, assim, a escolha dos indivíduos a serem utilizados em plantios comerciais.

E o sequenciamento em questão já contribuiu para tal desafio, pois o genoma de referência da castanha do Brasil revelou a presença de genes de incompatibilidade reprodutiva, que trazem oportunidades para o uso de ferramentas genômicas no melhoramento, cultivo e conservação da espécie, aponta o estudo.

Por meio de sequências genômicas e bioinformática, utilizando bancos de genes disponíveis para outras plantas, será possível encontrar genes que indicam características importantes como tolerância à seca, resistência a patógenos ou compatibilidade reprodutiva, por exemplo. É assim que as plantas com melhor perfil são selecionadas rapidamente, por meio de análises genéticas.

