Senadores batem martelo e decidem convocar Wilson Lima para depor na CPI

Lima vai responder diretamente pelo uso de verbas e pela falta de oxigênio que matou várias pessoas em janeiro deste ano em hospitais de Manaus e do interior do estado. Quem também está na lista da Comissão é o secretário de Saúde do estado, Marcellus Campelo.

Ele e outros nove governadores devem se explicar sobre a crise na saúde instaurada em seus estados durante a pandemia. Entre os convocados estão os líderes do Amapá, Pará, Roraima, Rondônia, Tocantins, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio de Janeiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.